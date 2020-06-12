保就業計劃首批工資補貼今發放　合共近50億元

政府今(12)日起向首批合共49500名僱主及自僱人士申請者發放保就業計劃第一期工資補貼。首批獲發工資補貼的僱主當中，98%是聘請不足50名僱員的中小微企，補貼總額涉及約48億港元，而首批成功申請一筆過資助的24000名自僱人士亦會在今日陸續在其指定銀行帳戶收到7500港元資助，涉及約1億8千萬港元。

保就業計劃由5月25日起接受申請，至今日(12日)下午6時，共收到約16萬名僱主及約23萬名自僱人士的申請。就僱主而言，政府已完成處理當中25500份申請。保就業計劃秘書處已於6月10日經電郵和短訊通知成功申請者，並在今日開始將工資補貼存入有關申請者指定的銀行帳戶。

獲批第1期工資補貼的僱主已承諾於接受補貼期間，即6至8月不會裁員，亦會將補貼全數用於支付員工薪酬。政府發言人表示，首批工資補貼的發放日期比原訂目標快了1個星期，期望盡快向更多申請者發放補貼或一筆過資助。政府亦提醒有意申請工資補貼的合資格僱主和自僱人士，保就業計劃第一期工資補貼的申請會在6月14日截止。