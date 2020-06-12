禁聚令下生意大減　酒店業促放寬限制

本港新冠肺炎疫情爆發多月，政府先後推出兩輪防疫抗疫基金，協助受影響的行業，但在禁聚令實施下，酒店業的生意仍然大受打擊。香港酒店業主聯會今午(12日) 與食物及衞生局局長陳肇始會面，促請當局放寬餐飲限制，他們在會後表示，希望政府體諒業界經營困難，逐步放寬防疫措施。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城形容，現時業界正面對寒冬，疫情爆發至今，入境旅客人數下跌99.9%，導致業界經營愈來愈困難，單靠本地旅客並不能「治本」。他解釋，由於餐飲業佔酒店業務比率相當重，但宴會受禁聚令人數限制，無法舉辦，故希望政府推出紓緩措施，或下調人數限制，令業界生意回升。

李相信粵港澳三地推行「健康碼」技術問題不大，但目前香港只有8間提供相關醫學化驗測試的機構，當中所需的較為昂貴，希望政府降低費用和提供更多測試的機構。他認為，假如政府能加快粵三地「健康碼」的認證，放寬商務來往，可為旅遊業帶來某程度上的幫助。

李又引述陳肇始在會面的談話內容，他指政府最大考慮是疫情對健康的影響，若沒有新增的本地個案，而疫情持續受控，他有信心當局會逐步放寬防疫措施。

協助業界的旅遊界議員姚思榮指出，粵港澳三地「健康碼」檢疫認證費用差距甚大，珠海和澳門分別為77元和170元，但在香港卻要花上1200至2000港元，他希望政府能降低價錢，又認為三地的檢疫認證費用相若才合理。