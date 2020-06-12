修例風波：6.12周年示威　警旺角多處舉藍旗拘多人拘繩刀客

今日(12日)為6.12事件一周年，有民間團體發起在九龍多處舉行6.12周年社區展覽及放映會，地點包括旺角朗豪坊大門外、洗衣街天橋、新世紀廣場、港鐵太子站外等。有關街站於傍晚6時許開始擺設，有人在街站範圍放置展覽板，上面印有過去一年反修例活動中發生的大小事件，亦有區議員舉辦放映會，有不少市民駐足觀看，大批警員在各區戒備及截查途經市民，其後防暴警先後舉藍旗警告及驅散集會人士並拘捕多人，期間，警方截查1名

形跡可疑的男子時，在其身上搜出1把繩刀並拘捕該名男子。

傍晚6時許，香港思流團隊在旺角朗豪坊外空地擺設街站，多輛警車停泊在附近街道，數十名防暴警在街站附近巡邏戒備，並截查途經的市民。至晚上7時許，警方走近街站位置，跟市民發生口角，其後退回朗豪坊門外戒備，另有區議員在朗豪坊雕像外空地位置舉辦放映會，警員用大聲公提醒市民切勿違反限聚令及要求他們離開。洗衣街天橋亦有街站，天橋上擺放多個展覽板，有途人駐足觀看，防暴警則在天橋上巡邏。

晚上8時，有市民在旺角唱《願榮光歸香港》，其後警方在雅蘭中心外拉起封鎖線，數十名市民在封鎖線內被逐一截查，防暴警亦在朗豪坊外舉起藍旗，現場氣氛緊張，混亂中沙田區議員李志宏亦被推跌，瓊華中心外及西洋菜街亦有大批警察。與此同時，新世紀廣場有小量市民聚集。

另外，晚上8時許，警員在旺角彌敦道及亞皆老街附近巡邏期間，發現一名30歲男子形跡可疑，遂上前截查。警員發現該男子的背囊外掛有一條傘繩，繩頭位置藏著刀片，該名男子涉嫌「在公眾地方管有攻擊性武器」被捕。

晚上約9時半，朗豪坊戲院附近，現場警員指有與示威活動無關的刑事案件調查中，2女1男被帶上警車，其後警車打算離開朗豪坊，有市民追罵警察，警方再次於朗豪坊舉起藍旗，有老翁與現場警員發生口角。

另一邊廂，港鐵太子站C2出入口對出空地，有人擺設街站，包括圖片展覽、派發白絲帶、宣傳單張及播放影片等，放映會在晚上9時許完結，現場市民和平散去。

警方表示在晚上表示，有人群在旺角亞皆老街一商場外一帶集結叫囂，有可能觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行，以及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下進行受禁羣組聚集的相關罪行，警方警告參與者立即停止集結及離開。