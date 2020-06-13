長者亂過馬路是車禍喪生主因　多在早上家居附近出事

長者過馬路要特別小心，本港去年發生16000多宗交通意外，有113人在意外中喪生，60歲以上人士佔55%；若單計算65歲或以上長者則有34人，佔30%。有關長者意外分析可見，近9成案件發生時，長者都是獨自1人過路；且有8成意外都涉及過路時未有遵守交通燈號，或在非行人過路處橫過馬路。

長者外出時間大多於早上時分，例如早餐和晨運時段。警方數字顯示，去年34宗長者致命交通意外中，有82%，即28宗在長者居所1公里範圍以內發生，而且有20宗發生時間為早上6時至11時。這些致命事故中，近8成涉事車輛為貨車及公共交通工具；逾半涉事司機擁有超過10年駕駛經驗。

根據警務處2019年交通報告，60歲以上因交通意外死亡人數有61人，佔去年交通意外死亡人數近55%；換言之，60至64歲死亡人數多達27人，情況令人關注。

政府化驗所法證事務部物理組高級化驗師譚卓寧表示，部分意外發生由於司機轉彎時，未有留意兩邊A柱的盲點範圍，當發現行人在盲點出現時，司機已難以煞車。過往政府化驗所亦有為交通意外做意外重組，他指，一些行人會在重型貨車前方過路，但由於角度和盲點問題，司機往往難以察覺。

警方亦指出，駕駛者有責任開車前查清兩邊後鏡和魚眼鏡頭，亦應「擰頭」觀察才開車，避免意外發生。長者過路時亦應注意安全，盡量使用合適過路處，如行人隧道、行人天橋和紅綠燈過路處；若路人發現長者有違規過路情況，亦可出言提醒。