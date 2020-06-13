修例風波：旺角凌晨仍有市民聚集

【00:45】今日(13日)凌晨零時許，仍有數十名街坊及市民在旺角街頭聚集良久仍未散去，期間有防暴警不斷勸喻在場聚集人士盡快散去，又示意採訪記者按警方指示，須停留在指定採訪區域進行採訪。其時到場了解情況區議員與防暴警員理論，及後遭警員用強光照射，對此大表不滿。

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昨日(12日)為6.12事件一周年，有民間團體發起在九龍多處舉行6.12周年社區展覽及放映會，地點包括旺角朗豪坊大門外、洗衣街天橋、新世紀廣場、港鐵太子站外等。有關街站於傍晚6時許開始擺設，有人在街站範圍放置展覽板，上面印有過去一年反修例活動中發生的大小事件，亦有區議員舉辦放映會，大批警員在各區戒備及截查途經市民，其後防暴警先後舉藍旗警告及驅散集會人士，期間有2女1男被警員帶上警車送走。隨後，警方在彌敦道及亞皆老街附近發現1名形迹可疑男子，並在其身上搜出1把繩刀，警方隨即拘捕該名男子。其後警員在山東街發射疑似催淚彈，一輛巴士被射中。到晚上11時許，防暴警在朗豪坊對開雅蘭中心地鋪外截停10多人搜查。

警方表示，入夜後，銅鑼灣、元朗、旺角及觀塘一帶均有群眾集結及高聲叫囂。其中在旺角山東街，有人從高處向警員投擲硬物。警方多次警告參與者停止違法行為無效，遂作出驅散及拘捕行動。截至晚上10時，警方共拘捕35人，包括24男11女，涉嫌傷人、參與非法集結、參與未經批准集結、公眾地方行為不檢及藏有攻擊性武器等。