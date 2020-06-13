探射燈：冇工開手停口停　食物銀行求助升3成

本港失業率上升至逾5%，就業不足情況更創超過15年新高。基層市民手停口停，不少家庭因突然失去收入而陷入經濟危機，社署資助的短期食物計劃，受惠人數亦連年上升，今年在疫情夾擊下更趨嚴重，有機構直言求助個案急增30%，盼政府除食物支援外亦要多管齊下，助市民解困。

「呢段期間要求援助嘅個案升咗30%，好多都係家庭。」食物銀行營辦機構香港婦聯社會服務部總監謝永恒指，受到疫情及經濟轉差打擊，不少基層家庭經濟出現問題，部分人失業，部分人開工不足難以負擔家庭開支，要求援助的個案在這數月期間上升20%至30%，而該機構會依照既定程序盡量在數日內完成審批並發放資助。

謝又指，經濟持續不景氣，加上學生陸續復課，相信基層家庭的開支會愈來愈多，若他們未能及時找到工作解困，求助個案恐會進一步上升，故此希望政府在增撥資源上多管齊下，除了食物援助外，亦要聆聽社會聲音，設立最適合基層的短期救助方案。

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