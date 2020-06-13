探射燈：成衣$5飯盒$15　物價時光倒流20年

本港物價自去年社會運動後已有回落現象，加上新冠肺炎疫情打擊，太子及深水埗有街舖及攤檔，推出低至每件5港元的成衣，亦有每個15港元的外賣飯盒。有長者直言物價時光倒流，但商販坦言是迫不得已劈價促銷，冀咬緊牙關渡過難關。

「20年前都冇見過5蚊一件衫，我依家着住嗰件都係10蚊，證明經濟真係差！」太子花園街兩旁街舖，平貨衣物湧現，有二手時裝低見每件5港元，新衣10港元亦有交易，正在「買平貨」的長者劉伯坦言未見過如此平價的衣服。時裝店店員Kat表示，自今年1月起已推出超低價衣服作招徠，因疫情影響生意減半，業主卻無減租，惟有薄利多銷，「新衫都要蝕住賣！」

此外，深水埗區內亦有多檔燒味飯推出抗疫價外賣飯盒，有食店專為長者提供13港元的燒肉飯，亦有食店提供15港元的單拼燒味飯。店員伍小姐指，雖然經濟變差，食店推出平價飯盒益街坊，望共度困境。

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