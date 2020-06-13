探射燈：等政府紓困實餓死　失業漢逼食二手飯

受社會運動及新冠肺炎夾擊，經濟衰退，失業急升，基層生活百上加斤，東網直擊商場美食廣場多人食「二手飯」，街市亦有不少人在垃圾桶執爛生果，有長者坦言失業數月只能靠拾荒及執剩食維生。多個關注團體指求助個案急增，政府食物援助卻要經重重審批，促政府增撥資源及提供失業援助金，以解基層燃眉之急。

「肚餓就去食人哋剩低啲飯，有時食人哋剩低嘅薯條，都食咗幾個月。」在深水埗北河街，身穿白色Ｔ恤，理平頭裝的陳伯（化名），正與另1名長者摷垃圾桶「搵食」。靠散工過活的他坦言，疫情下已失業數月，在零收入下，惟有每天到深水埗區拾荒，這天從垃圾桶中執到1瓶梅酒及1部壞的智能手機，令他開心不已。他獨居於長沙灣1唐樓頂層劏房，月租3400港元，室內塞滿雜物，傳出陣陣臭味。他指目前僅靠積蓄度日，既不知道有食物援助計劃，更狠批被政府抗疫援助忽視。

近期深水埗區內商場美食廣場的確不難發現懷疑食二手飯的人。日前午市期間，東網記者直擊1名身穿恤衫，打扮斯文的長者，看見有人吃剩大半焗飯，他旋即倒進自備的圓形膠兜，收好並放進背包轉身離去。另1名年約40歲的男子亦吃掉別人剩下的蒸魚飯，餐湯亦一滴不剩。他外表看來並無異樣，吃剩飯時卻有點手震。同場尚有另一男子手執筷子「巡場」，甫見剩食就起筷。場內清潔女工直言該處有數人長期食二手飯，似是見怪不怪。

目前有7個機構營辦8個服務計劃，過去3年的受惠人次持續上升，今年首4個月已有逾1.5萬人次。香港社區組織協會社區組織幹事施麗珊表示，疫情爆發後食物援助需求個案爆升，有40餘歲的失業女士亦要靠飯票過活，該組織派飯時更會出現人龍，甚至有食店派飯時長者爭先恐後。她形容目前情況相當嚴峻，政府提供的食物援助需經過重重審批，而且限額限時，她認為應延長援助時間及增加名額，以解基層市民燃眉之急。

關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成亦稱，該組織2月初開始提供緊急食物援助，短短4個月服務400至500對象，他擔心情況持續，下月開始就有人被迫流落街頭。該組織提供的食物援助卻僅夠維持至下月，他促政府正視基層水深火熱，提供3至6個月的緊急失業援助金，同時需增加食物銀行資源。

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