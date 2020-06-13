Dr.東：在家避疫4個月增重10公斤　營養師籲市民飲食均衡多運動

疫情持續多月，改變不少市民的生活，不少人因停工停課減少活動成了肥胖族。有註冊營養師指出，過去一段時間，不少港人在家避疫，但因缺乏均衡飲食意識，肥胖問題接踵而至，一名40歲的中年男子便因健身室關閉後，在家也沒有主動做運動，加上平素食量大，短短4個月竟增重10公斤，影響健康。營養師建認港人在家抗疫也不宜鬆懈，謹記每日攝取「兩份水果、三份蔬菜」的意識，適量活動，維持健康體魄。

美國註冊營養師梁慧思表示，過去4個月新冠肺炎疫情影響極大，公共康樂設施暫停服務，戶外行山又人多擠逼，不少市民因此長期留在家中，除了看電視、打遊戲機消磨時間外，更會因「口痕」而吃零食。有些基層長者則因害怕外出染病，連買餸也可免則免，紛以罐頭食物代替三餐，結果進食不少含飽和脂肪的食物，罐頭火腿和腸仔等均不是新鮮肉類，過量攝取會導致肥胖，甚或高血壓、膽固醇等，增加出現心血管疾病的風險。

她指出，一名40歲男子過去健康良好，常到健身房做運動，他同時較「大食」，本來體重沒有異樣，但疫情開始後，本港健身室關閉，該名男子又開始在家工作，經常光顧外賣食物，多肉少菜，又沒有主動運動，結果體重每月增加至少2公斤，4個月下來體重增加了10公斤，體型亦變得龐大，還出現便秘問題。

梁建議市民在家亦要有適當的運動，還要食得健康，簡單如蕃茄肉醬意粉，已經是其中一款營養食物，若在家烹調，可選擇新鮮蕃茄、瘦肉、意粉或蕎麥麵等配料，而且每日要攝取兩個水果、以及三份蔬菜，即起碼一碗半蔬菜的份量，不直多吃罐頭食物。

她提醒市民每日運動一小時能維持健康體魄，但指部分市民平時沒有進行健身運動，應配合自己的體能，選擇適宜的活動及運動項目，舉例若貿然以舉啞鈴鍛鍊，容易拉傷肌肉，呼籲市民量力而為：「唔好挑戰自己平時沒有做過的運動」，適時諮詢專家的意見。

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