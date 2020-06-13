兩重身份若現矛盾　聶德權：公務員按香港法律辦事

公務員事務局局長聶德權早前表示，特區政府公務員同時是國家的公務員，執行職務時要考慮兩重身份。他今日(13日)在電台節目就言論解畫，指出公務員是向特區政府及行政長官負責，而行政長官透過中央任命，所以公務員是透過行政長官向中央負責。

他表示，當制訂政策或處理的事務與內地有密切關連時，香港的公務員不只是特區政府公務員，亦是中華人民共和國香港特區的公務員，認為普羅大眾往往只注重香港公務員的身份，但另一方面他們亦是國家公務員系統一部分，只是香港實施不同的制度，即一國兩制。當被問到如果公務員的雙重身份出現矛盾衝突時，應該以香港還是內地為先。聶德權回應指，公務員當然需要考慮香港的利益，並按照香港法律辦事，但同時亦需要了解內地的情況和關注，如果最終出現矛盾時，一定是透過行政長官處理。

聶德權又指，近年香港有很多議題與內地有關，且在社會經常產生爭議、激烈矛盾及對立，又有一些人強調本土，對內地及中央採取對抗、不接受的態度，並根據這種態度行事，產生的問題會非常大。

他續指，公務員宣誓形式及範圍的研究報告，需要進行諮詢，並會聽取公務員的意見，有關該報告有任何方向及想法，下月將在立法會交代。至於新公務員工會主席顏武周，日前被免去署任職位，聶德權指有關安排是按照部門本身的指引及規例，署任可以作為升遷前的觀察或只是行政管理上先代任。