認美有權限制本港美元結算　陳茂波：港市場震盪會波及美企

財政司司長陳茂波今日(13日)承認，美國有權限制香港銀行採取美元結算，或會造成不方便，但他指出香港是第三大的美元結算中心，服務大量亞洲時區的跨國機構，而且金融中心之間互相連結，一旦香港市場有震盪，美國企業或銀行必定受影響，亦會動搖其他持美元作外匯儲備的投資者信心。

陳指出現時愈來愈多國家交易時嘗試使用美元以外的貨幣，以減低匯率風險。不過他強調，聯繫匯率制度對香港維持國際金融中心地位很重要，過去30多年行之有效，特區政府無意檢討，亦不認為有需要改變，強調本港有勢力、有信心處理任何衝擊。他又說，香港是否實施聯匯制度，不必美國同意，只要香港自身具備實力，能夠支撐港元匯率就可以。

陳茂波又表示，近日得悉有投資者查詢開設離岸戶口問題，但數量遠不及去年社會活動期間，強調近日市場沒有資金外流情況，反而有近500億港元流入，呼籲市場毋須過份憂慮。

另外，政府向全民派發1萬港元計劃，將於本月21日父親節當日接受申請。陳茂波鼓勵長者使用網上申請，強調申請所需資料極少，而且手續簡單，只需提交身份證頭4個號碼、電話號碼及銀行戶口號碼，不擔心有人詐騙長者。至於明年才夠18歲的市民，陳表示可在明年12月31日前申請。