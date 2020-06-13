海洋公園重開人流疏落　入園市民：有放監感覺

關閉近半年的海洋公園今(13日)重開，為控制人流，訪客需要在網上登記才能入園，機動遊戲亦會因應設計，減少載客量約50％。現場所見，早上9時前到場排隊的人不多，多數是長者、或是帶同小朋友的家長。有市民表示，在疫情之下已數月沒有出遠門，加上園方推出不少優惠，因此「出門透下氣」，有人更笑言「有放監的感覺」。

陳太一家今早約9時20分到達園區，笑言正讀小學的兒子對可以到海洋公園十分興奮，「朝早5點就起咗身」。她透露以往每年皆會到海洋公園2次，而小朋友在疫情下亦沒有旅行和出遠門多時，因此收到公園重開的消息便「第一時間上網預約」，又指即使部分設施停開亦無傷大雅，「仲有其他嘢玩嘛」。

而何先生則全家出動入園，由於一家三口皆在年初出生，直言「我哋3個都唔洗錢」，又指「貪第一日開無咁多人」。何太則表示由於兒子已經開學，只可在周末出來玩。何小朋友亦興奮表示：「好開心！」

周小朋友與父母、弟弟一同入場，她表示自己期待公園重開多時，往年大時大節間中會到公園遊玩，聽聞公園重開、防疫設施亦有做足，特意上網預約，笑言：「好似有啲放監既感覺！」由於她們忘記預訂泊車位，因此今日特意早一些到場，說：「6點幾就起咗身啦！」

海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅指出，海洋自1月26日閉園，至今已有139日，在重開的時候園方採取了多項防疫措施，亦有減少入場人數，以讓旅客有足夠的空間遊玩、亦能維持社交距離。他又指園方在下周二（17日）上午10時會更新網上系統，屆時將增加可以預約的日期，在7月24日以前的日子皆可預約。

吳指，園內的設施有部分因疫情、或地點關係將暫時關閉，包括彈彈屋、熱帶激流、礦越飛車、及滑浪飛船。而幻彩旋轉馬、狂野龍捲風、和超速旋風則因維修的關原因而今日暫停開放。吳又提醒所有人、包括生日及傷殘人士皆需要經網上系統預約，園方只會預留若干名額予長者、及其攜同的11歲或以下兒童（最多兩名）。

海洋公園恢復營運後首個半月，即6月13日至7月底逢星期二休園，首兩周的整體客容量將減至4分之1，即約9000人，其後會逐步提升至一半。根據公園的網上預約系統，本月所有日子已經爆滿。