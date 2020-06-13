政府認出手助國泰情況特殊　望維持港航空樞紐地位並獲回報

政府決定以273億港元，認購國泰航空的優先股及提供過渡貸款融資。財政司長司長陳茂波今早(13日)在電台節目上表示，航空業是高增值行業，亦帶動旅遊、貿易、進出口等多個行業，是一個對香港有系統性影響的關鍵行業，香港4間航空公司中，國泰集團已經佔了3個，當市場失效時，政府有責任在特殊情況下出手協助，強調在新冠肺炎疫情大流行下，多個國家都有同類型的救援措施。

陳指出國泰佔香港57%客運量，若國泰未能經營下去，港航將不能承接，而國際航空樞紐對香港非常重要，屬於重要性、關鍵性的行業，保住航空業亦可保住相關行業。他又指，電子商務發展很快，特區政府對疫情過後，香港維持國際航空樞紐的地位很有信心。

他續指政府不想單方面撥款或借貸予國泰航空，因此透過土地基金作投資，強調是有合理回報，亦得到立法會授權，不存在繞過立法會。他又指若貸款未還清，政府都會是股東，但不希望是長期股東，而政府有義務確保政府的投資有盈利，因此需要派出2名觀察員保證其還款能力，又指在優先股方面是以頭3年3%，第4年5%遞增形式發放，因此有誘因讓國泰增加業務盈利。

至於政府日後將派兩名觀察員進入國泰董事局，陳茂波表示，只是要有耳目，確保政府的投資利益得到保障，政府無意成為策略股東，亦不會派官員作為觀察員，而是物色社會上資深及具經驗的專業人士、商界領袖擔任。