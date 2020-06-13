港留學生學習遇困難　促訂具體規劃助境外生返台

新冠肺炎疫情全球大流行，多國實施出入境限制，於台灣留學的香港學生因而復課無期。有留學生組成關注組，昨日(12日)去信台灣行政院院長蘇貞昌，指留學生於學習及生活上均遇到困難，呼籲台灣行政院盡早召開新一輪跨部門會議，盡快以「小量、分批、畢業生優先」的方式安排境外生返台，並制訂出具體的時程規劃。

「香港僑生返台關注小組」於公開信指出，近日港澳台等地疫情大幅緩解，惟回台時間仍遙遙無期，令一眾境外生於學習及生活上均遇到困難。在學習上，境外生不能完整地進行修業、實習與研究，而應屆畢業生更因無法修滿學分被迫延遲畢業，令其人生規劃大受影響。另外，由於台灣入境政策未明，有新生對未來的大學生涯規劃表示憂慮。

至於生活上，不少境外生面對住宿房間租約到期的問題，甚至有人拖欠數月或無法繳付房租，而需要搬遷；亦有境外生因無法回台而被取消工作機會，甚至無法進行暑期實習。信上指返台時程如再無定案，沉重的經濟和生活壓力會壓垮一眾境外生，亦有很多同學直呼「快要得憂鬱症了」，呼籲台灣行政院盡快審理「境外生回台」一事。

教育界議員葉建源表示，早前收到一名冀能早日返回台灣復課的香港學生求助，其後曾聯絡台灣陸委會，獲回覆指台方負責疫情的部門正檢視有關情況，暫未有進一步消息。他認為，留學台灣的香港學生人數眾多，受到疫情影響，「成個學期無咗」，不少學生擔憂難以追趕學業進度，將繼續聯絡台灣跟進事件。