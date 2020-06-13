物管支援計劃收逾萬宗申請　暫批出約3.1億元

新冠肺炎打擊各行各業，港府早前推出物業管理業界抗疫支援計劃，向前線物管員工及有關公司發放抗疫津貼。截至今日(13日)，該計劃已收到約10,900宗申請，當中約9300宗已獲批核，批出金額約為3.1億港元，惠及逾36,200幢樓宇及超過77,650名員工。

政府2月下旬在「防疫抗疫基金」下設立「物管支援計劃」，資助合資格的私人住宅和綜合用途大廈的業主組織或物管公司，向前線物管員工發放「抗疫辛勞津貼」；同時亦為業主組織或物管公司提供「抗疫清潔補貼」，以減輕加強清潔工作的成本，從而減輕業主和租戶的負擔。

政府其後於5月30日公布「優化計劃」，把資助期延長3個月，即今年6月至8月，並放寬每幢合資格大廈的「抗疫辛勞津貼」資助名額上限至每幢100個，截止申請日期為下月15日。如物管公司和業主組織早前曾遞交申請，則毋須就「優化計劃」再次遞交新申請，民政事務總署或物業管理業監管局會直接與有關物管公司和業主組織聯絡。