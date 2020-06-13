修例風波：警拒公開催淚彈成分被投訴　申訴署裁定不成立

反修例風波持續一年，期間發生多次警民衝突，示威者堵路及縱火等時有發生，警方曾多次作出驅散，在多次衝突中，曾發射逾1.6萬枚催淚彈，而警方拒公開催淚彈成分。據了解，有人擔心催淚彈會影響健康，為此向申訴專員公署投訴，結果投訴不成立。

據了解，於去年11月，有市民要求警方提供催淚彈及顏色水的成分和牌子，並向申訴專員公署投訴，聲稱有人因曾現身於曾發射催淚彈的地方後，出現支氣管炎及咳嗽等徵狀，求醫時因醫生不知有關成分，未能對症下藥。該市民認為要求披露的資料涉及公眾利益大於對部門影響，而警方拒披露成分是違反《公開資料守則》。

警方解釋，若透露催淚彈和顏色水的成分和牌子，或令有意圖擾亂公眾安全及秩序的人士作出針對性行為，並損害警方行動能力和戰術部署。公署認同相關理據，指如有確切證據顯示警方使用的催淚彈、催淚煙及顏色水，會對人造成嚴重及長遠的影響，而有關影響須在知悉成分才能給予適當診治，便需衡量所涉及的公眾利益是否大於對警方維持安寧等造成的損害；惟署方未發現有實質證據顯示上述情況。