17歲學生違宵禁令現身旺角　准續保釋惟須每日報到

17歲學生被指在去年「大三罷」期間，把雜物堆放在旺角路面，因而被控在公眾地方造成阻礙，早前獲准保釋候訊，但今日(13日)凌晨他卻被發現現身旺角，違反禁足及宵禁保釋條件，今日被押解往西九龍法院應訊。裁判官提醒被告保釋條件並非「玩玩吓、無牙老虎」，應嚴肅看待，否則他會後悔莫及。法庭最終批准被告繼續擔保外出，但需改為每日到警署報到。

17歲被告曾耀駿，報稱是學生，被控於2019年12月9日，在洗衣街與山東街交界附近陳列木板、道路標筒及其他物件。他在6月3日首次出庭應訊，准以3000港元現金保釋，另需每周到警署報到一次，遵守每晚9時至翌日早上6時半的宵禁令，及禁足案發現場一帶。

控方今在庭上透露，警方在今日凌晨2時許，於彌敦道621至623號對開截獲被告。被告代表律師則指，被告是在宵禁時間開始前出門往油麻地，期間遇上警方驅散，他跟隨人群到了涉事地點。被告聲稱在昨晚8時許被截停，警員延至今日凌晨始正式搜身。

律師承認被告前往示威現場，是十分不理智和愚蠢，將自己置身於一個危險境地，被告對此感到後悔，又提出增加每周到警署報到次數，調高保釋金，社工亦會定時致電詢問被告去向，冀法庭給予最後一次機會。

同案另涉2名被告，包括17歲女侍應陳俐婷及20歲售貨員杜灝銘，被控同日同地陳列木板、道路標筒及其他物件。杜另被控於同日在豉油街25至31號外管有一枝扳手。