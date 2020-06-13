海洋公園遊客排隊無隔1.5米　有家長不贊成用54億公帑救亡

受新冠肺炎疫情影響而關閉近半年的海洋公園今日(13日)重開，吸引不少市民攜家帶眷到園內遊玩，而公園內有實施防疫措施，大部分市民認為措施足夠，惟亦有不少熱門的機動遊戲關閉。對於上月㡳通過的海洋公園54億港元救亡撥款申請，絕大部分受訪家長皆表示不贊成，認為是園方經營不善才令其虧蝕嚴重，坦言：「如果唔係有小朋友我哋都好少嚟。」

海洋公園首日重開實施了不少衞生措施，例如有職員會在入口派發酒精搓手液、機動遊戲的排隊位置地上貼有標記，提醒訪客保持社交距離，惟有部分人無視提醒，直接站上標記上。在「南極奇觀」場館內，亦有職員提醒市民觀看企鵝時要保持社交距離。而乘坐過山車時，市民亦需要隔行坐，即使是一家三口亦需要分開，有市民笑言「多啲私人空間」。

市民杜女士和兒子佳熹今日到海洋公園，佳熹興奮地表示自己昨晚(12日)在海洋公園酒店過了一晚，今日入園約1小時內已玩了2個機動遊戲、比平日便暢。問及熊貓館仍然關閉，佳熹表示：「都唔會唔開心嘅，有得出嚟已經好開心！」他又指有購買海洋公園的年票，但由於疫情「已經成4個月冇嚟過啦」！

惟媽媽杜女士的看法則完全相反，認為動用50多億公帑讓公園營運多一年「唔抵」，又認為公園對香港人而言「係一個回憶囉，但有冇價值就真係見仁見智」。她稱公園的「死因」是經營不善，對本地旅客的吸引力減少，「如果唔係有小朋友我哋都唔會嚟」，認為「如果(海洋公園)再要更多公帑就唔值得囉，無底深潭嚟㗎。」

市民孔先生一家三口自所屬公司得到免費的門票，認為今日園方的安排不俗、人流亦不多。孔太指出若海洋公園得到政府撥款後「維持依家咁樣嘅狀況，機動遊戲冇更新、保育方面又冇乜大作為，好似有啲嘥」。她指出近年園方主要集中推廣內地市場，難免會流失部分本地消費群組，但「反而有疫情後我哋仲嚟多咗添」！