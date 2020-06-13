旅遊業建議粵港澳健康碼　涵蓋旅客收費200港元以下

新冠肺炎疫情下旅遊業大受打擊，而隨着疫情逐漸緩和下，業界放寬關口限制的呼聲愈來愈高，港府正研究推出「粵港澳健康碼」，豁免强制檢疫。有旅遊業界希望健康碼可涵蓋至旅客，建議將每次檢測收費降至200港元以下，又指可以「團進團出」的方式重啟旅遊，方便追蹤旅客。

旅行社東主協會會長葉慶寧今日（13日）在一個電台節目上表示，業界目前零收入，期望當局將抗疫基金加碼，但紓困措施始終有限，最實際是恢復營運做生意，他曾與食物及衞生局局長陳肇始見面，要求盡快通關及毋須14天強制隔離。

對於粵港澳三地互認健康碼，豁免強制檢疫，葉慶寧說，若健康碼涵蓋至旅客，每次檢測收費應該降至200港元以下，並希望以「團進團出」的方式重啟旅遊，方便追蹤旅客。他又認為，香港太小，沒有條件做到大規模本地遊，因此資源應集中在出境遊。

出席同一節目的旅行社解困大聯盟召集人姚柏良形容，香港現時「坐困愁城」，有需要適當開通出入境關口。他指不少國家亦正部署「旅遊氣泡」，即與疫情較緩和地區互相開放旅遊，又指據他向當局了解，泰國對此較為積極，並指希望政府可於本月先與澳門試行「旅遊氣泡」，其後再逐步擴至泰國及南韓等其他地區。

對於粵港澳互認健康碼，他則指，獲認可的醫院檢測費昂貴，健康碼檢測收費如要千多港元是「離地」，檢測亦不應只交由私人市場，應由公營醫院提供服務，「否則等同健康碼鎖關。」

同場的旅遊促進會總幹事崔定邦則認為，政府需要大規模增加核酸檢測量，才能討論重啟旅遊。