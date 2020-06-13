DSE歷史科試題惹爭議　學者指題目超乎考核學科能力

今屆中學文憑試(DSE)歷史科，問及中日關係的試題引起牽連大波，題目終被取消。曾任考試評核局委員會委員的香港中文大學教育心理學講座教授侯傑泰今日(13日)撰文指，一個題目的發問方法及內容(如，槍枝管制、墮胎、性傾向、避孕)引起公眾爭議，已說明題目已超乎考核某一學科的能力，評分的公平性可能受考生背景因素所影響。為了考試公平、文憑試的國際地位，無奈取消題目是唯一的選擇。

侯表示，過往考試局(考評局前稱)一些試題，例如多項選擇題內的某項選擇，誤導高能力的學生錯選，局方有了學生的答案，改卷後再做分析，找出問題，再取消該題，這是素質保證的一環。他又指世界各大型考試機構，比香港所進行的各類檢查更多，取消了也不一定告訴學生。

他又舉例指在數學題考有關足球的問題，很易對女生不公平，因為較多女生不熟悉該種運動。當擔心這問題引起不公平時，在改卷後用特殊統計方法，分析該題目是否引起性別不公平，這也是大型考試機構常做的工作。

對於有人認為題目即使「出得不好」，也不用取消題目。他表示這是不熟悉國際考評工作的想法。因明顯的錯誤應在審題時已被移除，若上述問題不幸出現，就等於漏印試題資料，學生用極多時間仍無法解答；或可以判斷某題的得分受學生背景的影響。

他又指這些論述題，通常考評局及老師的指引是要求考生正反論述；若只解釋其中一方面或對其中一方面詳加解釋，另一方面卻只寥寥數字，即未能均衡作答。他認為，這令學生自然按指引認為正反雙方各有理由。故題目強迫並誤導學生須也從利的角度去看問題，以為這是一個真實的、公有公理、婆有婆理的利弊問題。在時間有限的情況下，一個心裏認為這是一個無利可言偽命題的考生，未必敢挑戰考評局擬題員的思路，在專業角度來看，對一個被試題誤導的答案強加評分，只會引致評分不公平性。