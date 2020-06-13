「餓壞」多月聞投注站重開狂喜　市民：等到頸都長

馬會將於本月22日重開投注站，並於7月中恢復六合彩攪珠！消息一出，令闊別多時的一眾馬迷及六合彩迷欣喜若狂，今午(13日)在大埔廣場投注站外，雖然未有貼出重開通告，但不少得知消息的市民已到場駐足張望，了解有否進一步消息。

馬迷謝先生得知六合彩復辦感到興奮，指上次得知六合彩關閉，已提早連續購買了未來10期 ，聲言「中咗就開心，唔中就當做善事」，對於會否希望復開後六合彩獎金會加碼，他笑言：「大唔大唔緊要，最緊要『中』」！

鍾先生對投注站重開亦感到開心，直言「等到頸都長」，他稱一家都是幸運之人，兒子曾中六環彩特獎80萬港元，表明恢復六合彩當日會加碼豪擲一千港元投注。至於黃先生就批評，連學校都已復課，馬會亦應該盡快重開，又指六合彩停辦多期，獎金應加碼至8000萬至1億港元，稱稍後會加碼至幾百港元投注。

李婆婆指，自己買六合彩幾十年，因老人家不懂使用網上投注，期待投注站重開，形容「有個寄託」，但指會帶妥口罩，保持社交距離，避免人群聚集而增加病毒感染風險。