防暴警無故叫美國反警暴示威口號　警方回應已訓示相關人員

昨日(12日)為6.12事件1周年,有民間團體發起在九龍多處舉行6.12周年社區展覽及放映會,期間有警員懷疑情緒失控叫喊美國反警暴示威口號。有網上片段流出,有警員無故向記者重複讀出美國指控警暴的口號「Black Lives Matter」(黑人生命很重要)及「I Can't Breathe」(我不能呼吸),其目的及語意不明。警方回應指,就昨日(12日)有前線警務人員使用與其職務無關的字眼,表示關注,並已訓示相關人員須注意個人言行及提升敏感度。

上月底美國明尼蘇達州有白人警員用膝蓋鎖頸制服非裔男子弗洛伊德(George Floyd),令他死亡,弗洛伊德最後遺言是「I Can't Breathe」,事件引發美國及法國等地示威不絕,而反警暴示威口號「Black Lives Matter」。

網上一段20多秒片段流出,一批防暴警昨日在旺角山東街隧道外驅趕在該處表演的樂隊時,其中1名防暴警員對住記者鏡頭,不斷重複覆讀出美國反警暴示威口號「Black Lives Matter」及「I Can't Breathe」,但未見其他行動,疑似純粹情緒發泄叫口號。而該名警員疑似英語口音亦所偏差,不斷讀出「Back line matters」,令人感到困惑。

另外,亦有指防暴警員故意走向外籍記者的鏡頭前,多次叫喊「Black Lives Matter」、「I Can’t Breathe」等口號,又稱「There (Here) is not America」(這裏不是美國)。

警方回應指,就昨日(12日)有前線警務人員使用與其職務無關的字眼,表示關注,已訓示相關人員須注意個人言行及提升敏感度。警方繼稱,如有任何人員涉嫌違紀,警方會按照既定機制作出調查,及因應調查結果,決定是否採取紀律行動。警隊一向重視人員的操守及紀律,亦有一套嚴謹的守則規管其言行,以維持警隊的專業形象。