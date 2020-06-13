政Whats噏：公屋按機制逆市加租　各政黨逼陳帆凍租減租

過去1年社會受到修例風波、黑暴破壞及新冠肺炎疫情嘅多重打擊下，導致經濟低迷，唔少打工仔收入減少，甚至被裁員，咁惡劣嘅情況下，竟然傳出房屋委員會(房委會)準備「疫」市加租！公屋加租消息隨即引起各黨派議員「反彈」，仲話調整機制嘅數據滯後，根本反映唔到社會現時實際情況，齊齊逼房委會凍租、減租，與市民共度時艱，矛頭直指身兼房委會主席嘅運輸及房屋局局長陳帆。

其實公屋租金在過去10年已經加租超過六成，但根據公屋租金調整機制，公屋租金今年上調幅度可高達百分之九。議員麥美娟就批評喺經濟惡劣、失業嚴重情況下，若房委會仍按機制就公屋租金作出調整，做法極不理想，直頭話唔應該「疫」市加租。佢早前約見運房局副局長蘇偉文，表明反對公屋加租，更希望政府凍租及免租三個月。

咁點解今年經濟咁差，但公屋租金調整機制得出嘅數據仲係加租呢？麥美娟話，因為有關數據評估存在滯後問題，根本反映唔到現時公屋住戶嘅經濟狀況。佢仲話，政府應該實行凍租、甚至免租，先可以幫到市民，又話其實2012年都出現過免租情況，有先例可以參考。麥又話，其實市民聲音就係希望減租，但政府又冇乜表示，依家惟有逼政府做，否則政府真係帶頭宣布加租，全港房租都會跟住上漲，到時就麻煩喇。

身兼房委會委員嘅議員柯創盛（柯仔）就話，如果根據機制，今年好大機會出現逆市加租，最多可以加到10%。佢都話現行機制嘅數據滯後，加上失業率飆升，好多家庭經濟收入都減少，認為房委會應該同公屋居民共度時艱，故要求房委會今年凍租，又希望政府可以為公屋租戶免租3個月喎。柯仔話現時已經喺地區收集市民聯署，至今收集到逾8千個，希望房委會放棄加租之餘，仲要減租。

現時各方都要求公屋凍租、減租，等於將房委會最大嘅陳帆逼埋牆角，要陳帆提議凍租甚至減租，與市民共度時艱。實情陳帆已經因為沙中線工程醜聞搞到一身蟻，如果加埋公屋加租再度激起民怨，睇怕佢民望將會大插水，捱唔捱到餘下任期都好難講喇。