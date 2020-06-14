紅十字會血量收集量　未能滿足醫院需求

本港今年初受新冠肺炎疫情侵襲，令捐血人數大減，紅十字會輸血服務中心總監李卓廣指，疫情期間最差一日只收集到270包血，遠未能滿足醫院管理局需求量，血庫存量更一度僅足以支撐3至4日。雖然現時每日已恢復7成的血量收集量，但相信隨公立醫院逐步恢復服務，血液需求量會繼續上升。去年捐血次數最多的得獎者李兆楠坦言，疫情期間仍一直有捐血，會一直風雨不改地捐血，直至身體不適合捐血為止。

中心去年收集到22.7萬單位的血液，李卓廣稱，過去一年的血液收集量與2018年相約，維持平穩，惟今年受疫情影響，中心在農曆新年後及復活節後面對很大的困難，因兩者均為本港爆發疫情最嚴重的時期，不少捐血活動須取消，中心有兩周未有舉行流動捐血活動，最差的情況時每日只收集到270包血，與以往的每日收集700包血相差甚遠。中心現每日已恢復7成的血量收集量，即每日收集到約500包血，仍未能滿足醫院每日約600包血的需求，未來冀可恢復至每日700包血的收集量。

不過，在人人留家避「炎」的時候，仍有人堅持親身到捐血站捐血，去年捐血累積達660次的李兆楠直言：「沙士嗰陣時都係咁樣捐。」他18歲成年時已開始捐血，除曾因生病休養半年外，30多年來從無間斷地捐血。被問到為何可堅持捐血多年，他解釋，他在捐血前數日會故意吃得比較健康，到捐完血當日才獎勵自己，無節制地吃想吃的食物，笑言「所以捐血嗰日會好開心，又有得食好嘢，又幫到人！」

他又指，自己會風雨不改地捐血，直至身體健康不適宜捐血為止。至於兆楠的兒子、23歲的李栢軒亦受父親感染，17歲時已初嘗捐血，至去年更一躍成為年度捐血次數達25次的「捐血父子兵」。

另外，中心早前開始收集新冠肺炎康復者捐出的「恢復血漿」，中心至今收到10名康復者捐出的32包血漿，並有5名病人已使用血漿治療。李卓廣稱，會在康復者捐出2至3次血漿後，再為他們驗中和抗體數量，確保血漿的抗體量足夠。