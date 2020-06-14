保就業計人頭　社區組織協會批僱主趁機換血

疫情影響，本港失業人數持續高企，政府推出800億港元的「保就業」計劃希望保打工仔飯碗，但社福團體批評計劃只是「數人頭」，僱主會傾向先向年長僱員開刀，趁機換血。團體近日接獲多宗求助個案，有七旬政府外判清潔工，連同9名其他僱員近日被無理辭退，擔心政府措施未能支援基層員工，令他們跌出安全網，催化長者僱員失業。

政府推出「保就業」計劃中，獲得資助僱主需確保在6至8月份的受薪僱員，不能少於3月份時的受僱人數。社區組織協會幹事吳衞東批評，計劃只是數人數，僱主會傾向解僱未有強積金戶口的年長人士，後聘用有強積金戶口的僱員來獲得補助，「只要換一個有強積金戶口嘅就可以有補助，資助仲要維持半年，當中有利益關係，僱主一定會炒長者先。」

吳續指，政府早前推出的中高齡就業計劃，鼓勵僱主聘用60歲或以上求職人士，但現時措施未有保障年長僱員，長者被解僱後亦較難重投勞工市場。而「保就業」計劃不包括政府外判服務承辦商的僱員，同時未有涵蓋65歲以上未有強積金戶口的僱員是不合理，直言：「保就業唔係應該要幫基層咩？點解唔幫埋外判工？應該要保呢啲基層就業崗位，唔應該等佢哋去攞綜援。」

求助個案之一的71歲張婆婆，在長沙灣街道任政府外判清潔工7年半，工作一直順利，惟上月中因天氣炎熱，反光衣清洗後未晾乾，疑因未有穿上反光衣工作，被僱主在未有警告情況下即日解僱。張婆婆指自己10多日以淚洗面，要看眼科醫生，現時視力仍模糊，未有找工作。

她自居深水埗60呎劏房，月租要3700港元，未有強積金戶口，只能靠僅有2、3萬積蓄過日，更要支付現居內地丈夫的醫藥費，但未有計劃申請綜援。張婆婆稱數月內有9名員工被辭退，大部分是年長僱員。

涉事清潔服務公司回覆時未有交代解僱原因，但指在所有的招聘及解僱安排中，都依據勞公法例及僱傭合約內的條例，已聯絡該員工作出了解，並會進行會面。