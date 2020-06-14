東方日報A1：明日大嶼榨乾庫房　萬億儲備恐清倉

反修例風波一周年，在疫暴輪流夾擊下，經濟插水，政府全民派錢一萬元兼推出兩輪防疫抗疫基金救市，合共消耗二千九百億元公帑，財政儲備料急跌至八千億至九千億元。面對黑暴及疫症下，經濟重挫，未來數年財赤高企，政府仍堅持「倒錢落海」推展多項千億元大白象工程，當中的明日大嶼計劃更隨時要上萬億元才夠「埋單」，勢掏空庫房，一鋪清袋。學者認為，明日大嶼可能耗盡近萬億元財政儲備，促請政府擱置計劃，將公帑用來復興經濟。

一眾大白象工程中，以明日大嶼規模及投資最為驚人，擬於交椅洲、喜靈洲一帶分階段填海，興建合共一千七百公頃人工島。首階段於交椅洲填海一千公頃，政府保守估計造價高達六千二百四十億元，工程界普遍認為最後「埋單」或要一萬二千億元。儘管項目興建年期長達三十年，工程開支或分階段找數，但肯定對財政構成長遠沉重壓力。

過去十年，本港財政儲備一直如滾雪球般增長，並於前年突破一萬億元，但在暴力示威和世紀疫情夾擊下，截斷升勢，今年三月底僅得一萬一千三百多億元，再加上政府全民派錢一萬元，以及推出兩輪防疫抗疫基金救市，合共花約二千九百億元，將令財政儲備減至八千億至九千億元。

中文大學商學院客座教授冼日明稱，政府倡建明日大嶼時，經濟增長勢頭良好，但疫情令情況逆轉，經濟或需兩三年才可復甦，緊張的國際政治關係亦衝擊本港，政府要預留大額財政儲備來穩定經濟和民心。他警告：「政府都估計有幾年赤字，要靠儲備來過日子，繼續推明日大嶼有機會耗盡儲備，香港會陷入非常嚴重的財務危機，不可以忽視！」

除明日大嶼，西九文化區亦是耗用公帑的另一個無底深潭。政府於二○○八年撥款二百一十六億元，批予西九管理局推展西九文化區項目，但期間不斷超支，文化設施落成大幅滯後，現時只有戲曲中心、藝術公園等開放，而主打的M+博物館卻延至明年才開幕，規劃中的音樂中心更落成無期。

由於當年撥款不足應付文化區建設費用，政府遂將原本由西九管理局負責的綜合地庫工程攬上身，再撥款約二百三十六億元，即前後至少批出四百五十二億元。政府更將區內原屬政府擁有的酒店、辦公室和住宅地批予西九管理局，估計涉及地價總值逾千億元，白白將庫房收入拱手相讓。

鐵路項目亦是「燒錢黑洞」。屢爆醜聞的沙中線工程，其大圍至啟德站路段雖已通車，但工程仍有大量手尾。立法會剛通過追加撥款約一百億元，令工程費增至約九百一十三億元，成為本港最昂貴鐵路。

另一條新鐵路屯門南延線，將西鐵線總站由屯門站向南延伸至屯門碼頭一帶，僅長二點四公里，新車站亦只有兩個，但工程費高達一百一十四億元，並且十年後才能通車，議員炮轟政府興建新鐵路歎慢板，擔心項目最終超支。

此外，機場三跑道系統工程造價亦達一千四百一十五億元，目標於二○二四年底前投入運作。機場管理局透過發債、暫停向政府派息，以及收取機場建設費來融資。但疫情令環球航空業幾乎停擺，復甦無期，或令機管局財絀，一旦三跑超支，不排除要政府填氹。

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