假難民禍港　七年燒逾60億公帑

假難民遺禍香港，狂燒公帑，既影響治安環境，亦耗損本港資源。港府預計二○一四／一五至二○二○／二一財政年度用於免遣返聲請人的公共開支，包括人道援助、法律支援及遣返費用，便會超過六十三億元，全部均要由廣大市民「埋單」。立法會保安事務委員會委員葛珮帆指，「香港用喺假難民嘅錢如同天文數字，等如將納稅人嘅錢倒落海，以前經濟好都話，依家香港受反修例示威影響，經濟都危危乎，實無力再枉花公帑」而據她所知，本港現時約有逾萬名假難民以司法覆核及上訴等名義拖延留港，惟法院每年只能處理約一千宗，若以此推算，「咪隨時要等十年」，認為港府應設法解決問題，如在法庭設立專隊，加快處理假難民個案，杜絕他們以各種原因拖延留港。

根據二○／二一年度的財政預算，用於處理免遣返聲請及有關的工作開支合共十二點二七億元，是過去七個年度之冠，其中花費最多公帑的是人道援助，開支達七點○六億元，審核聲請和處理有關上訴或呈請的開支為三點五五億元，至於公費法律支援及遣送聲請被拒人士方面，預算開支則分別為一點二億元及四千七百萬元。

根據入境事務處網頁資料，今年一至三月的免遣返聲請個案只有一百五十九宗，期內入境處完成審核一百八十一宗聲請，截至今年三月底，未完成的聲請個案只有二百三十四宗，較高峰期接近一萬一千宗大幅減少。

然而，假難民繼續濫用其他程序拖延留港，截至今年二月，合共有一萬七千六百七十五人已提出上訴，並需要酷刑聲請上訴委員會處理，而尚待審核的案件已減少至二千九百七十宗。去年就免遣返聲請而提出司法覆核許可申請的案件再有上升情況，共有三千七百二十七宗，但截至今年二月二十八日只有零宗申請獲批予許可。