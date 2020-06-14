元朗天價天橋再起波瀾　區議員要求擱置工程

元朗明渠天橋工程因造價高達17億元而被稱為「天價天橋」，工程至今懸而未決，本月16日將於元朗區議會再作討論，一眾議員要求擱置工程，料屆時勢再起波瀾。

元朗區議會行人天橋規劃及明渠美化工作小組星期2召開首次會議，會上將討論天價天橋工程。多名區議員去信要求路政署進一步解釋天橋工程去向，交代工程是否已擱置，或另改設計方案。據知屆時路政署及其他部門亦會派員參與今次會議，勢與區議員有一番唇槍舌劍。

天橋工程一直因造價高昂而廣受關注，由去年2月刊憲招標，至去年11月更有逾30名連任區議員及候任區議員聯署，要求路政署擱置審批此天橋項目的標書，意圖將項目推倒重來。惟該工程此後一直未有新消息，路政署日前更向區議員表示，有關工程如今無時間表。

區議員又提出討論綠化及覆蓋元朗明渠，並擬備模擬圖。渠務署表示會綠化，但無計劃覆蓋明渠，因元朗主明渠的集水區面積廣闊，在暴雨期間能及時把雨水排出大海，是區內其中一條主要排水道。而開放式明渠有較佳的排洪能力，可有效地收集明渠兩側陸地的雨水徑流，亦較易因應氣候變化，而進行加建防洪牆的改善工程。