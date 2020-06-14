我有正能量：靜觀自在　港大教授推廣靜觀減壓

新冠肺炎來襲，沉重的氣氛加劇港人的心理負擔。面對種種不明朗因素，大家難免會深感不安。在紛亂的時刻，有團體推廣靜觀文化，在網絡分享靜觀練習，以及舉辦線上靜觀課程，鼓勵大眾回歸內在，在種種現實的束縛中尋回心靈的自在。

「我開會緊張嘅時候，會注意自己嘅呼吸；咁樣可以紓緩我緊張情緒。」任職教師的李嘉榮表示，工作需要不時接觸家長，加上公務繁重，令他很容易緊張。嘉榮素來對靜觀有興趣，在偶然的機會下報讀了線上靜觀課程，課程有效紓緩他的緊張情緒。接觸靜觀後，嘉榮發現真正的「平靜」是心靈的靜定。而跳出情緒框架、觀察自己和世界，正好讓他有空間和自己相處，學習冷靜面對生活。自課程完結至今，他仍會每天抽空做靜觀練習。

靜觀是靜下來覺察自己當下身體感覺、情緒和思想的過程。坊間有不少人認為靜觀只限靜態的打坐，但其實日常漫步、拉筋，甚至呼吸，都能當作靜觀練習。「樂天心澄」靜觀校園文化行動總監兼香港大學社會科學學院教授林瑞芳形容，日常生活壓力令人猶如置身於波濤洶湧的大海之中，但從平地上觀望海洋，或會有另一番見解，「靜觀係尋找自由嘅過程。」

林教授指出，人在面對困難時會出現逆來順受、逃跑和搏鬥等各種反應，並採用不同方式應對。她勉勵大眾，面對難關時可選擇與其「共舞」，嘗試在解難之中尋找樂趣。她舉例指，不少都市人「返工等收工」，卻在私人時間掛念工作事宜，始終無法享受當下。林教授表示，靜觀是一個活在當下的過程，給予自己空間，不對事物過早下判斷，並且開放自己，感受背後的祝福。

「樂天心澄」由賽馬會慈善信託基金撥款、香港大學社會科學學院主辦，目的是在本地校園推廣靜觀文化，關注師生以及公眾的精神健康。過去數十年的研究證明靜觀有助抗壓及紓緩情緒困擾，更可培養正面的人生態度，近年被廣泛應用於醫療及輔導領域。

早前香港中學文憑試開考，「樂天心澄」亦推出「學習減壓學靜觀」網上資源套裝，鼓勵考生以靜觀調節情緒。學生可透過調節呼吸、伸展及步行減壓，以正面態度面對長時間溫習、試前失眠及放榜前憂慮等問題。

受新冠肺炎影響，靜觀課堂從實體課堂改為線上授課。林教授表示，線上形式較難建構學習社群，課堂氣氛亦易受參加者的住所環境影響。她會在課堂前後花費大量時間以電郵聯絡學員，了解他們的需要。猶幸同學們反映課程甚有得着，實體課和線上課的效益相若。

林教授強調自己和參加者並非師生關係，而是課堂和參加者分享自己的經驗，為他們打開新的大門。待疫情過後，她將再次開辦實體課，繼續推廣靜觀文化。

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