探射燈：孭仔燈指引不清　專家促改善細節

俗稱「孭仔燈」的輔助交通燈號，分別以紅綠燈及箭嘴等燈號，提示車輛可直行、右轉或左轉，功能是分流及提示駕駛人士可轉彎。然而，不少設置孭仔燈的路口曾發生意外，駕駛者有時亦對孭仔燈的守則感到疑惑。

運輸署發言人回覆月華街和協和街交界情況時指，需要右轉入月華街的車輛可在袋口位內等候，在安全情況下已可右轉。「孭仔燈未着之前可唔可以右轉，好多駕駛者都會有疑問。」香港汽車高級駕駛協會主席江日雄批評，孭仔燈的指引不清晰，他認為當局有責任宣傳及教育司機。

江又指孭仔燈的原意是分流車輛往不同方向，能減少車輛轉彎時發生碰撞意外；然而細節執行上仍存有改善空間，例如部分駕駛人士反映在晚間難以看清交通燈號有否裝上孭仔燈。他建議孭仔燈應設有紅、綠兩種燈號，方便司機在夜間辨識其存在。

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