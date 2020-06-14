探射燈：路面設計陷阱多　司機睇錯頻釀禍

交通燈相關意外頻生，甚至「自身難保」。土瓜灣一交通燈今年內多次被撞，網民戲稱為「犯太歲的交通燈」；觀塘有「孭仔燈」亮燈時間過短，未能有效指示車輛，淪交通黑點；深水埗的繁忙十字路口因燈號問題，經常擠塞。有地區人士直，路面設計不善，不幸隨時發生。專家批評本港交通設施設計落後，未能應付現行車流量，促當局重新檢視現行系統。

「頻犯太歲」的交通燈位於馬頭涌道與馬頭角道交界右彎的安全島，據悉今年至少3次被撞毀，日前仍變形。九龍城區區議員黎廣偉擔心再發生意外可引致人命傷亡，希望當局審視有關路段的路面設計。肇事位置是十字路口的轉彎處，香港汽車會會長李耀培表示，馬頭角道行車線較對面闊，容易造成駕駛者視覺偏差，提早扭軚右轉。李提議修窄黃格範圍，又或將整組交通燈後移，讓駕駛人士在轉彎時有足夠空間調整車輛。

觀塘月華街和協和街交界去年曾發生12宗意外，被列入交通黑點。協和街有一盞孭仔燈，惟亮起時間只有約17秒，不少車輛在對面線仍有車行駛時已右轉，險象環生。觀塘區區議員鄭景陽希望當局增加孭仔燈亮起時間，李耀培則建議當局採用智能交通燈，自動感應兩邊車流量，更有效分流車群。

深水埗長沙灣道及欽州街交界的十字路口亦經常有往福華街方向的車停在黃格，令往長沙灣道方向行駛的車輛擠塞，該路口今年首5個月已發生5宗交通意外。惟元州街及欽州街行車交通燈綠燈只維持約30秒，較前一組燈位、即欽州街及福華街交界的少近20秒，加上不時有車輛從福榮街轉出，車流難以疏導。深水埗區議員劉家衡建議當局循交通信號入手，改善問題。

李耀培直指本港交通設計落後，部門路段的設計亦未有考慮附近的人、車流量，當局有責任檢查該些路段，改善路面設計；他建議政府在行車交通燈號加上倒數計，或引入智能交通燈。

運輸署發言人指深水埗燈號考慮附近街道的協調，故現時的燈號設定合適；土瓜灣的行車視線清晰，涉事交通燈所在的安全島設有的燈箱，亦將增設道路標記；該署已在觀塘的道路交界加設交通標誌。

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