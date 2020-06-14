禁聚令被批政府打壓　陳肇始稱毫無事實根據

新冠肺炎疫情持續多個月，食物及衞生局局長陳肇始發表網誌指，各地政府和市民未來一段時間恐怕都要與病毒共存，市民要適應如何在新常態下逐步回復社會和經濟等各方面的活動。她又重申，政府的所有防疫措施均以公共衞生及保護市民健康為原則，絕無政治考慮，政府會持續審視疫情發展，適時檢討相關的防疫抗疫策略和措施，以及作出適當調節。

陳續指，政府在張弛有度的原則下，需要平衡保障公共衞生、經濟影響及社會接受程度等因素，一方面維持部分減少社交接觸的措施，另一方面預留空間恢復社交活動，並特別提及限制群組聚集等措施，均以公共衞生和保護市民健康為原則，絕無任何政治考慮，並批評有評論指限制群組聚集是「政治打壓、針對政治集會」是「毫無事實根據」。

她解釋，現時基本上所有多於8人的羣組聚集均被禁止，包括街頭演唱或表演、集體運動、在商場舉行的宣傳活動、聯誼聚會等，但政府已就特定群組的群眾聚集作出豁免，主要屬日常生活所需或維持社會運作必要的活動，例如宗教活動。

陳又稱，在「粵港澳聯防聯控」的基礎上，現時似乎較有條件有限度地放寬從廣東省或澳門來港的人流，政府首階段會先考慮便利必要來往粵港或港澳的人士，有關措施落實後，會盡快公布詳情。