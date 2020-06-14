羅致光稱若要設失業保險　需一併考慮長服金存廢

香港失業率攀升，勞工界多次提出設立失業援助金及改善失業人士的福利。勞工及福利局局長羅致光今日(14日)在網誌指，香港成立強積金，在對沖機制下，遣散費及長期服務金的就業保障功能便被削弱，失業保障便「對沖」退休保障。但他指，雖然香港失業保障制度仍有需要改善之處，但相對其他地區有不少優勝的地方，若要考慮香港應否成立失業保險，要一併考慮調整遣散費、長期服務金的存廢，以及取消強積金與遣散費和長期服務金對沖的安排。

羅致光表示，研究失業保險的利弊，可清楚知道沒有供款及沒有經濟審查的利弊，而其最大優點是其毋需經濟審查，對僱主來說，解僱員工亦少些「罪惡感」，僱員領取失業保險金後，便毋須急於搵工。不過，失業保險亦會產生「道德風險」，即風險的分擔帶來責任的淡化。

他又指，香港有別於英國、美國和加拿大，失業保障主要依靠一筆過遣散費及長期服務金，而非每個星期或每個月領取，並持續一段時間，因此失業員工沒有任何「誘因」不即時搵工，亦是香港失業率長期處於低位，在經濟復甦期下降得較快，但在經濟收縮期上升得較慢的主因之一。