海洋公園前演員爆十年前倡引入VR　嘆管理層拒接納失先機

海洋公園因新冠肺炎疫情一度停開4個月，昨日(13日)終於重開，立法會亦通過撥款54億支援公園未來一年營運。有旅遊業人士今日(14日)出席論壇討論海洋公園定位時，認為公園管理層過分依賴內地遊客這個單一市場，在發展樂園時也較少接受新意念。

本地文化旅行社始創人陳智遠在節目中提到，綜觀世界各地的主題樂園，硬件和軟件要同時配合才能持續經營。陳以迪士尼樂園為例，樂園本身是硬件，但是樂園最大的資產在軟件，即園內不同的卡通人物。與其他主題樂園不同，海洋公園卻側重在公園本身，陳認為會令公園競爭力較弱。

海洋公園前演員黃湛森指以往公園都有威威司令這類卡通人物，若然想做好這部分，可以考慮做一些卡通片、校園劇，但目前時間趕急，建議公園可以考慮與不同標誌人物作季度合作，透過標誌人物和衍生產品吸引遊人入場。黃又指十年前已向高層推銷在園內運用虛擬實境，但當時是新科技，高層沒接納，「其實很慘，不能做第一，只可以跟人尾。」

旅遊業議會主席黃進達則提到，公園過去幾年加入很多新設施，但要因應潮流不斷追趕，也令公園的定位變得模糊。黃又認為海洋公園的海洋知識和保育仍然是賣點，建議公園可以考慮分區賣票，下調保育部分的門票，以遊學作招徠，吸引人入場。

議員姚思榮認同海洋公園在香港教育和保育上有貢獻，但以往入場人數一半依靠內地遊客，而內地遊客人數亦自從2014年珠海長隆公園開放後下跌，若再用同樣方法經營，很大機會失敗。姚又針對公園過去幾年的財政預算，認為公園在成本控制做得不好，而管理層亦早於2015和2016年發現問題，到現時才向外界公布是比較遲。