未來數月或有逾萬外傭湧港　中介公司促政府安排隔離檢疫

隨着新冠肺炎疫情緩和，菲律賓及印尼等國家準備恢復辦理出國文件，外傭或可陸續來港工作。代表中介公司的香港僱傭公會今(14日)表示，未來2至3個月內料有約1萬名外傭湧至香港工作，於透過會員了解約3000名僱主的意見後，發現85%僱主家中沒有獨立房間和淋浴間，供外傭檢疫時使用，擔憂若有外僱染疫或會造成社區爆發，建議政府提供隔離營，集中安排外傭到港檢疫。

香港僱傭公會上周透過約100間僱傭中介公司，了解約3000名僱主的意見，發現85%僱主家中沒有獨立房間和淋浴間，可供外傭檢疫時使用；95%抗拒與需要隔離的陌生人共處一屋。另外，逾9成受訪僱主表示在外傭隔離期間，願意支付1500至2000港元膳食費用。

公會主席陳東風指出，菲律賓本月起開始恢復辦理出國文件，據他了解，印尼政府亦正準備恢復輸出傭工，估計未來3個月內將有約8000至1萬名外傭湧至香港工作。副主席楊偉宗表示，至少20萬名僱主聘請外僱以照顧長者、小朋友或初生嬰兒等容易受感染人士，擔憂若有外僱染疫或會造成社區爆發。

楊續指，僱主一般安排外傭於家中或酒店隔離，但有僱主早前「撲過4、5間酒店都無位」，亦不宜讓外傭於家中隔離，感到徬徨。他認為現時外傭到港人數不多，預訂酒店房間已出現困難，相信未來數月情況會更嚴重。委員何偉淙則指出，連同膳食費用，14日酒店房價約需3000至5000港元不等，令僱主負擔大增，建議政府集中安排外傭到港檢疫隔離，選址以遠離市區的渡假中心，減低外僱接觸外界機會，亦可減輕僱主負擔。