網民熱話：「禁區」落閘阻前進？ 私家車剷行人路逃脫

香港有些馬路部分時間被劃為行人專用街道，不過往往被司機忽略，最終陷入「有得入，冇得出」的困局。近日一架私家車在這些路面泊車，取車時才發現路段出口被「落閘」，結果連環違規脫困，行徑令途人側目。

現場是銅鑼灣百德新街，該段橫跨至駱克道、東角道及百德新街部分路段，每日下午4時至午夜12時都被劃為行人專用街道。網民Ernest Ng昨日(13日)將片段上Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」。片段開始，一架黑色私家車已經駛上行人路，途人都要紛紛閃避，片段可見馬路中央擺放欄杆阻止車輛進出，估計私家車停泊後冇法離開而另覓出路。

私家車剷上行人路後，再繼續向前駛至一個交通燈位，當時交通燈正亮起「綠公仔」，不少行人正橫過馬路，但司機為求盡快離開，似乎一於少理，繼續向前駛離。

不少網民直斥司機離譜，直言要1823投訴，「點解可以咁揸車？」「行人過路線，綠燈都郁車？」亦有網民一語道破逃脫關鍵：「其實係駱克道大大個牌寫明幾點開始行人專用區㗎啦，你未封前入咗去，但又人哋封咗你先走，攞嚟嘅，嗰條欄好多時都係無鎖嘅，你搬起佢都好過咁攝出嚟！」

網民有話說

Cory Fong：呢啲人，唔應該有牌

Oki Ho：竟然唔係中港牌？！？

Hwang Jigang：你睇，幾x有霸氣

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