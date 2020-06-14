祿泉樓群組累計9人染疫　衞生署進行第二次檢測

沙田瀝源邨祿泉樓群組感染愈擴愈大，近日再有兩名住戶確診新冠肺炎，令該大廈染疫者增至9人。衞生防護中心再安排全棟大廈的住戶接受第二次深喉唾液檢測，今日在大堂派發樣本瓶。祿泉樓的門口貼有屋邨辦事處告示，指衞生防護中心會於明日（15日）至周三（17日）在大堂收回樣本瓶進行檢測。

對於祿泉樓不斷有住戶確診，居民楊女士指並不太擔心，稱雖然專家估計有機會是空氣傳播，但自己與確診者不同層，認為風險較低，但贊成衞生防護中心為住戶進行第二次檢測，以進一步找出漏網之魚。另一住戶許先生說：「係要我死都冇辦法，唔通搬去瞓街咩?」他指不會搬走，惟有自己做好個人衞生。

住戶方小姐則投訴派發樣本瓶的職員工作馬虎，她指昨日大廈有保安已協助幫手派發樣本瓶，但對方派了大便樣本的收集瓶給她，她一度以為轉了收集樣本方式，其後致電衞生防護中心查詢，才知保安搞錯了收集瓶，大便樣本瓶是派發予小童的，她批評負責有關工作的職員十分馬虎。