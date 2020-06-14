黎智英被控組織未經批准集結明午再提訊　罪成可判囚5年

壹傳媒黎智英與另外有14名民主派人士，涉去年多次組織未經批准的反修例遊行，以及明知而參與未經批准集結，當中黎智英被控合共2項組織未經批准的集結及3項參與未經批准的集結罪，有關案件定於明日（15日）下午2時30分再於西九龍法院提訊，若一旦罪成，最高可判囚5年。

黎智英於去年8月18日及10月1日期間，多次參與和組織未經批准的反修例遊行，以及煽惑他人參與中環終審法院外的未經批准遊行。

其餘14人則被控煽惑他人明知而參與未經批准的集結、組織一個未經批准集結、以及明知而參與未經批准集結等罪；被告包括多名民主黨成員，即李柱銘、楊森、何俊仁及單仲偕；另包括多名現任及前任議員，即梁耀忠、梁國雄、李卓人、吳靄儀、何秀蘭、區諾軒；另外亦包括社民連前主席吳文遠、現任主席黃浩銘、支聯會秘書蔡耀昌以及民陣副召集人陳皓桓等。

另外，李卓人、梁國雄、何俊仁、何秀蘭和陳皓桓，則分別被控煽惑他人明知而參與未經批准的集結罪，涉及去年9月19及30日的兩次集會。根據《公安條例》，該罪一旦罪名成立，最高可被判監3年和罰款5000港元。

至於黎智英涉及的另一宗案件，與李卓人及楊森，同被控一項參與未經批准的集結罪。控罪指3人於去年8月31日，在香港無合法權限或無合理辯解的情況下，明知而參與一個在違反《公安條例》第十三條規定下的公眾遊行，而該遊行是根據《公安條例》而定性屬未經批准集結。