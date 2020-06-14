屹立70載新樂酒店今結業　有市民住一晚留房卡紀念

再有一間老牌酒店不敵新冠肺炎疫情衝擊倒閉。屹立佐敦彌敦道近70載的新樂酒店，今日(14日)連同店內的新樂餐廳結業，有市民特地在前一晚入住，並在「明星飯堂」用膳，拍下照片留念。酒店職員表示，客人今午3時退房後，酒店便已光榮結業，餐廳則會營業至晚餐時間，晚餐時段的訂位則早已爆滿。

市民陳先生指，本來不知道餐廳結業，今午經過酒店才忽發奇想，與朋友到餐廳享用午餐，用餐期間才聽到今日是酒店的最後一日。他表示，學生時期在附近上課，當時已認為新樂餐廳的食物出色、價錢合理、員工親切、環境又好，至今仍保持到水準，他對於未有在酒店結業前入住一晚感到可惜。他又指，員工亦流露不捨，更向他送上印有酒店標誌的環保袋及信封等留念。

江先生是已故超級巨星李小龍的粉絲，他與女朋友昨晚(13日)特地入住酒店，形容酒店極具歷史價值，有許多老香港的味道，在結業前定必「喺度過埋最後一日」。他又指其偶像李小龍生前是新樂餐廳常客，認為酒店及餐廳均具品味，又大讚職員相當友善，讓他留下房卡紀念。