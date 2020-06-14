失業率升至5.2%直逼09年金融海嘯　建造零售業最嚴峻

新冠肺炎疫情重創本港經濟，令就業情況持續惡化，最新失業率更升至5.2%。財政司司長陳茂波今日(14日)發表網誌指很大機會較2009年金融海嘯期間還要差，總失業人數或創15年來最高。

2009年金融海嘯期間，失業率增至5.4%，當年建造業的失業率和就業不足率分別是10%及12%；零售、住宿及膳食服務則為7%及2.1%。而政府統計處今年5月公布，失業率升至5.2%，當中零售、住宿及膳食服務業合計的失業率急升至9%；建造業的失業率及就業不足率更分別上升至10%及8%，情況直逼2009年。

零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞指，現時來自零售業的求助個案約有40至50個，很多都涉及裁員問題，當中有不少人失業2個月，加上失業無法獲得防疫抗疫基金的支援，現時要靠積蓄生活。

張提到，政府的「保就業」計劃只對人頭，難保僱員不被裁走，就她接觸的個案，亦有零售公司明言裁走舊員工後，會在未來聘請薪金較便宜的員工。張坦言，雖然現時市道有好轉，但仍有一半打工仔或要面對減薪和裁員，影響消費意欲，有些依靠佣金提高收入的零售從業員亦變相減薪。

建造地盤職工總會理事長陳八根指，自疫情以來，工人開工不足的情況非常普遍，疫情以往1個月可以開工20日，現時很多時候1個星期只有1日、2日有工作，收入銳減。陳提到，疫情亦令很多建造材料無法從內地運輸來本港，也對開工情況有影響。

就防疫抗疫基金提供的支援，陳認為「有好過無」，惟派錢也無法「派太多、派太耐」，並非解決問題的辦法，期望政府繼續控制好疫情，令建造業工人可以繼續有工開。