祿泉樓次輪檢測尋漏網之魚　梁子超料再有確診個案

沙田瀝源邨祿泉樓群組有不少確診新冠肺炎的住戶，屬「陰轉陽」個案，即首次或多次病毒檢測呈陰性，後來才轉為陽性。衞生防護中心會再為住戶進行第二輪病毒檢測，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，部分患者潛伏期較長，估計第二輪檢測有機會再找到數宗確診個案。他又指這些遲確診的住戶未有隔離，已上班或上學等，長時間於社區活動，擔心病毒有機會擴散至社區。

梁子超表示，從第一輪祿泉樓檢測的情況可以得知，部分確診病人雖然發病時間早，但很後期才驗出陽性，另外亦不排除有部分無病徵的病人，在第一次檢測時成為了漏網之魚，估計第二輪檢測可能仍會找到數宗確診個案，尤其是同層的住戶，他們暴露於受污染的環境機會較高，但料會較第一輪檢測所找到的確診個案少。

他又說，雖然有專家指渠管可能出現裂痕造成空氣傳播，但居民仍不要忽視公共環境受污染的可能性，指渠管傳播一般會傳至同座向的住戶，但祿泉樓有同層多個不同座向單位住戶確診，可見環境受污染一定是其中一個確切的播毒途徑。他呼籲祿泉樓居民出入時仍要小心，乘搭升降機時一定要戴口罩，因升降機的空氣不流通，受感染風險會較大。此外，接觸公共物品前後也要徹底消毒雙手。

他指，透過深喉唾液樣本確診的住戶，由於無需隔離，因此他們可能已在社區活動了一段時間，一旦確診，衞生防護中心一定要做好患者接觸史及追蹤工作，否則病毒有機會帶到社區，恐造成新一輪傳播。