港鐵5月份載客量回升　但仍較去年同期少32%　

受新冠肺炎疫情影響，市民早前大多留在家中、減少外出，運輸業大受影響，當中港鐵更是首當其衝，即使疫情有緩和迹象，港鐵5月份的載客量為9700萬人次，僅較4月份多約2245萬人次升3成，但與去年同期相比，仍減約32%。有議員指受疫情影響，不少行業尤其旅遊、零售及酒店等仍未復甦，估算香港整體失業率逾10%，並指不少員工仍放無薪假或無工開，導致港鐵載客量仍處於低位。

港鐵早前曾透露，今年首季的客流量按年下跌約4成，其中2月份的本地服務總載客流約為7141萬人次，日均約246萬人次，為兩鐵合併以來新低。至上月，本地服務總量為約9700萬人次，日均約313萬人次，較4月份多22457萬人次，升約3成。不過與去年比較，客流仍下降不少，2019年5月達約1.43億人次，即按年下跌約31.9%。

議員陸頌雄表示，服務性行業受疫情打擊，如零售、航空及酒店等行業都裁員或放無薪假，導致不少市民無工開，並推算香港現時失業率高企，超過10%。他續指，有部分企業仍容許員工在家工作，或要求員工彈性上班，種種原因都令港鐵載客量未如上年同期。

議員柯創盛稱，受疫情影響，不少市民都改變生活模式，盡量減少聚會及外出，導致港鐵載客量低，認爲港鐵存在列車安全隱患，應盡早改善其穩定性，提升服務質素。