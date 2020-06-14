受父親影響赴美升學　莫乃光80年代踏上IT之路

莫乃光作為資訊科技界議員，過去一直給予市民「IT專家」形象，莫愛好閱讀，但在他的書櫃裏卻幾乎找不到「IT書」，莫解釋，過去在行業工作時有多本「寫code嘅書」（工具書），但現時書櫃裏則放滿了自己最感興趣、有關歷史或政治的書籍，但由於近年工作變得更忙碌，自己亦沒有多餘的時間看書。

被問到當年為何會選擇到美國大學攻讀電腦電機工程時，莫指自己受同樣於美國求學的父親影響，故自小已憧憬長大後能到外國升學。雖然莫就讀香港華仁書院期間修讀理科，但他很早已經發現自己對Pure Science(純科學)欠缺興趣，入讀大學時原本希望修讀電子工程，但後來發現自己對用電腦編寫程式更感興趣，故他最終選擇主修電腦電機工程。

上世紀80年代中期，莫於大學畢業後，曾先後在美國麻省及加洲硅谷兩間大型科技公司工作，當時本港科技行業尚未起飛，而美國則有很多發展機會，故選擇留美吸取工作經驗。同樣曾任職美國科技公司、創新及科技局前局長楊偉雄，上任之初曾自誇見過美國電腦公司創始人Steve Jobs(喬布斯)，莫被問到有否見過喬布斯真人時，他笑言並無任職過他公司，故無見過Steve Jobs。