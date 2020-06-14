莫乃光巧合成IT界代表　批政府未掌握業界聲音

曾在美國攻讀電腦電機工程的資訊科技界議員莫乃光，上世紀90年代中期回流香港從事互聯網生意，之後更開始代表業界與監管機構周旋。回歸後曾獲邀出任多項公職的莫乃光認為，政府以往針對資訊科技界的諮詢組織作風較為官僚，對業界幫助不大，又關注政府現時缺乏由下而上吸納業界意見的渠道。

莫指出，互聯網作為90年代的新興行業，但當時的政府官員以至監管機構對此並沒有足夠認識，更遑論懂得如何監管，「我哋嗰時為咗業界、為咗行業、為咗自己生計，叫政府唔好走嚟攪亂我檔攤，唔好又管呢樣、又管嗰樣，成個行業被扼殺咗！」莫形容，他回港初期只是一名普通「IT人」，但政府一次執法行動卻令他變為「業界代表」。

90年代初、本地電訊市場未開放前，已有商人及科技界人士相繼在港開設互聯網供應商(ISP)業務。1995年初，當時負責監管行業的電訊管理局突然以涉嫌無牌經營為由，大舉搜查市面上多間ISP公司，事件更被炒作成國際新聞，質疑當局削弱本港自由。當年有份創立ISP公司的莫，便組織業界向當局解釋並尋求解決方案，最終成功說服政府向他們發放牌照。

經此一役後，莫乃光多次獲政府邀請擔任多項公職，包括出任醫院管理局及消費者委員會委員等，期間曾協助醫管局開發「第三代臨床醫療管理系統」，亦為消委會內部解決電子化問題提供支援。另由於互聯網及電訊行業有個別問題過往經常被市民投訴，莫擔任消委會委員期間亦協助解決相關問題。

莫亦曾加入涉及業界的諮詢組織，例如資訊基建諮詢委員會，以及其後的「數碼21」資訊科技策略諮詢委員會等，惟莫認為他們作風較為官僚，對業界的幫助反而更少。莫又提到，本港目前只餘下行政長官主持的創新及科技督導委員會等少數由官員或企業高層組成的委員會，他對此感到遺憾，認為政府現時缺乏一個有效的、由下而上吸納意見的渠道。