科網爆破錯失發展機會　莫乃光促政府培訓科技人才

香港近年經常被嘲為「創科沙漠」，但莫乃光指本港科技產業過去亦曾風光一時。上世紀90年代末，本港互聯網業務曾經在大中華區內佔據領導地位，惟經歷千禧年初科網泡沫爆破後，投資者撤走原本在港資金外，內地科技行業急速起步甚至反超越本港，香港當時錯失繼續發展創新科技的機會，莫乃光期望本港未來能夠在全球創科發展中尋回定位，同時促請政府做好「基本功」加強培訓科技人才。

莫乃光於九十年代中期回流香港，隨即開始在本港互聯網行業打滾，期後更親身見證科網泡沫爆破，他形容這是一生難忘的經歷。莫慨嘆「（九十年代末期）個個都話要搞『.com』，（股票市場）亦吸咗好多資金，大機構個個出嚟話集資，跟住一爆破全部走晒、全部消失。」回望本港經歷科網泡沫爆破後，互聯網及科技行業裹足不前。相反，內地的互聯網及科技行業於千禧年初急速冒起，至近年更已發展為世界科技大國之一。

莫解釋，科網泡沫爆破後，很多內地公司逐步成立，包括阿里巴巴、攜程等，至二〇〇三年後，他們更成為第一批到外國上市的內地科網公司。莫又形容，事實上內地科技行業於二千年前仍未起步，香港的互聯網業務曾經在區內佔據領導地位，但一切在科網泡沫爆破後逆轉，莫認為香港當年「嘥咗」繼續發展科技的機會。

不過，莫仍然期望未來本港的科技行業，能夠追上大灣區以至全世界的步伐，能有更好的發展和地位。他又指出，5G（第五代流動通訊）、AI（人工智能）將成為未來全球科技發展的重心，而人類對互聯網的應用層面亦會變得更深、更闊，強調本港現正面對的問題比二十年前更大，認為香港應盡快在全球創科發展中尋回定位，又呼籲政府應從人才供應等方面為香港打好「基本功」。