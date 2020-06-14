創科局成立5年政績欠奉　莫乃光狠批政府架構官僚僵化

本港創新科技產業過去一直被質疑大幅落後於鄰近地區，即使政府5年前在爭議聲中成立創新及科技局(創科局)，情況亦未見明顯改善。作為當時少數支持政府成立創科局的民主派議員，資訊科技界議員莫乃光認為，5年過去，創科局的成立仍未能推動政府作出改變，包括無運用科技加快派錢進度、無法推出「電子消費券」等，他期望當局能夠盡快為本港創科產業尋回定位，並從下而上吸納業界的意見。

2007年政府重組架構後，未有設立單一決策局專責資訊科技、創新科技等政策範疇，雖然資訊科技界一直有聲音希望政府重設科技局，但坊間對是否新設一個決策局意見紛紜。上屆政府自2012年首次提出要設立科技及通訊局，但創科局至2015年才獲立法會通過成立。莫表示，過去政府一直被批評拖慢社會創科步伐，當時期望成立創科局，完善創新科技產業政策及推動其他政府部門應用科技，惟有關建議在過去5年進展不大。

莫認為，過去創科局主要對規模較小的初創公司提供較多援助，「但去到話要設立產業政策，或者改變一啲舊嘅做嘢方法、一啲過時嘅政策時，就單單都話唔係創科局負責」。莫舉例指，投資推廣署於2014年協助引進「共乘汽車」UBER來港，但翌年卻遭運輸及房屋局指控違法，問題至今仍未解決，反觀作為本港競爭對手的新加坡，當地政府選擇主動修改法例配合，修例過程更少於一年。

莫指出，創科局的功能受現時政府架構所限，「甚至乎你講金融科技，佢哋就話要去第二個局，如財庫局(財經事務及庫務局)等，好多呢啲例子就令人覺得創科局未做到統籌、帶領成個政府應用科技同創新」。莫又提到政府派發1萬港元時無運用科技加快派發進度，及未有參考澳門政府推出「電子消費券」等做法，種種例子反映創科局未能推動政府作出改變。

過去多年來，政府場地炒「黃牛飛」的問題一直困擾市民，莫乃光狠批政府部門做事官僚、僵化，而創科局的出現亦無助解決問題。他早前曾就此問題在立法會向政府提出口頭質詢，但遭當局回應指留待兩年後，即原定限期屆滿時才會更換系統，他批評政府沒有創新，遭殃的只會是市民。

今年4月底，港府高層出現大換班，其中自創科局創立起一直擔任局長的楊偉雄被撤換，改由機電工程署前署長薛永恒頂上。莫評價楊過去5年表現時形容，楊曾於美國科技公司工作，回港亦於數碼港擔任行政總裁一職多年，認為他頗了解初創公司的需要，惟將太多專注力放在初創公司上，而忽略創科行業的其他組成部分。

至於新上任局長的薛永恒，認為對方有逾30年任職公務員的經驗，曾任職的機電署亦需要接觸其他政府部門，相信薛較為熟悉政府架構及運作模式，期望未來能夠改變政府一直存在的結構性問題。

莫乃光履歷：

1982 香港華仁書院畢業

1982-1987 先後獲得美國普度大學電腦電機工程學士及電機工程碩士

1988-1993 於美國迪吉多電腦公司任職軟件工程師／軟件顧問

1993-1994 於美國昇陽軟體公司任職系統工程經理

1994-2004 回流香港創辦ISP公司HKNet，並擔任副董事總經理一職

1996-2000 創辦香港互聯網服務供應商協會，並擔任會長一職

1997-2004 出任資訊基建諮詢委員會委員

2000-2006 出任消費者委員會委員

2004-2010 出任「數碼21」策略諮詢委員會委員

2005-2011 出任醫院管理局委員

2006-2011 互聯網協會主席

2012至今 當選立法會資訊科技界議員