政Whats噏：本港經濟衰到貼地　陳茂波請外援求救

繼早前政府刊登招聘廣告，以年薪約140萬港元及36萬港元，分別為公務員事務局和財經事務及庫務局，聘請高級經理及項目主任後，近日再為財政司司長陳茂波私人辦公室招聘高級研究員，話專責研究經濟發展，年薪最少有近77萬港元。事實上，最近政府喺面對美國制裁、經濟不景嘅情況下，仲掟幾百億救海洋公園同國泰航空，經濟搞到一鑊粥，高薪請個人返嚟又係咪真係救到經濟呢？

招聘廣告列明聘請高級研究員，月薪介乎6萬4千至7萬8千港元，計吓條數，1年最少有近77萬港元落袋，如果經驗豐富嘅話，分分鐘年薪高達約94萬港元。有關職位要具備最少8年媒體、新聞、公共關係及公共事務全職工作經驗，主要負責監督、策劃並進行香港、內地和國際經濟發展嘅專題研究同分析，仲要進行民意分析及監測等。

今年新冠肺炎疫情蔓延，對本港經濟已經帶嚟沉重打擊，最近仲要面對美國制裁香港問題，但政府仍然無視呢啲問題嘅嚴重性，先後向海洋公園及國泰撥出巨款救亡，依家用高薪請人返嚟救經濟，如果研究吓就救到經濟，咁政府都唔使枉花幾百億元，請多幾十個研究員就得喇。