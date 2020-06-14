政Whats噏：元朗區會再謀拉倒17億天價行人天橋

政府過往都有唔少天價工程惹爭議，元朗連接西鐵朗屏站至教育路以南嘅一條高架行人天橋，造價17億港元，唔少人都鬧爆造價貴，最終逼到政府喺立法會上抽起議案添。事隔咁耐，個議案繼續冇聲氣，即使有逾30名元朗區議員去信要求擱置項目，但政府只係一味話「未有時間表」。有元朗區議員都批評政府耍官腔，仲話睇吓政府會點答，可能會再要求擱置方案，睇嚟政府都好難搵藉口再拖，路政署署長陳派明都應該要諗吓點解畫喇。

元朗天價行人天橋搞足咁多年，兩年前喺立法會審議時，就因為造價太貴，反對聲音此起彼落，最終5大專業學會聯手嗌反對，而立法會上唔止民主派反對，連部分建制派都鬧爆，最終搞到政府抽起議案，之後就一宜都冇聲氣，似乎唔敢貿貿然再提交立法會。工程喺去年四月底截止招標，之後又係冇聲氣，當時有議員仲擔心，因為工程一直咁拖延只會愈來愈貴。

自從區議會換屆後，全港18個區議會中，民主派主導咗17個區議會，包括元朗區議會，當時班民主派喺上任前已經聯署要求擱置元朗行人天橋項目，但政府都繼續冇反應。不過醜婦終須見家翁，元朗區議會嘅元朗行人天橋規劃及明渠美化工作小組會於明天舉行首次會議，到時會討論關於天價天橋嘅進度，以及一併討論綠化及覆蓋元朗明渠，有民主派區議員都準備好模擬圖，打算做好覆蓋工程解決問題。

工作小組主席、元朗區議員陳敬倫批評，路政署一直重複「未有時間表」嚟回應天價天橋嘅進度係好官腔，形容依個答案令政府進可攻、退可守。佢仲話，依家本港經濟唔好，而且有財赤，估計政府都未必會再花錢。佢認為，其實可以透過啲小型工程嚟解決元朗道路擠迫問題，包括擴闊行人路、又或興建成本低啲、施工期短啲嘅鋼鐵橋。

雖然有其他方案，但陳敬倫都話希望政府撤回方案，認為就算起咗天價天橋，都未必可以通往元朗南，建議政府反而要做好交通方面嘅規劃先解決到擠迫問題。佢仲話，會睇吓明日政府喺會上嘅說法先，可能會再提出動議要求擱置天價天橋方案。無論咩方案都好，最緊要都係可以令班居民唔使逼，唔知政府今次又會點講呢？