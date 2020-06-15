衞生署熱線中心助市民解難　半年收逾20萬個疫情查詢

新冠肺炎下人心惶惶，衞生署今年為疫情啟動兩個熱線中心，由1月至今已接獲逾20萬個市民來電查詢。該署護士總監馮瑪莉指出，熱線除了為市民解難，亦發揮安撫心理的作用，處理個案中，約2000個個案須進一步轉交其他部門跟進，其中約有10宗案情複雜的個案須交予心理醫生處理，「絕非聽個電話咁簡單！」

「今年3月係疫情爆發高峰，兩個中心一日最多接過4千個電話！」馮瑪莉透露市民致電的目的林林總總，如查詢居所附近有否確診個案，甚至因在家檢疫時出現發病徵兆而求助等。有份接線的該署護士長謝漢宇指出，當來電的市民未能獲得所需答案時或會表現鼓譟，但對此表示理解。另一位牙科醫生何慧美表示，由於學生牙科服務於3月暫停，故暫調任至熱線中心。何記得一位媽媽來電查詢時指，外國返港的女兒疑與確診者同坐一班航機，擔心得心急如焚，她以同為人母的身份與其詳談，終成功安撫對方。

衞生署因應疫情於今年3月啟動位於旺角衞生防護中心的熱線中心，其後因太多市民致電查詢，繼而借用油麻地西九龍政府合署內的學生服務中心，改裝為第2個臨時熱線中心。兩中心動員約以200多名人手、合共提供逾130條熱線。惟因疫情難以預計，上述中心估計會持續運作，署方考慮稍後另聘約20名退休護士幫手接線。