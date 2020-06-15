全民領錢使足1萬元　無助填補訪港客消費量

「現金發放計劃」下周日起將開始接受登記，多名商界議員表示會申請領取，有部分議員稱會將款項用於外出消費或用膳，以振興本港經濟；亦有議員選擇將一萬元儲起。有經濟學家認為，若市民領取現金後不去消費，派發現金對提振經濟並不會有任何作用，故改為派發消費券的作用更大。

金融界議員陳振英表示，將避免在開放登記初期申請，以免電腦系統超出負荷，又指取款後會請家人和朋友吃飯，以促進本地消費。批發及零售界議員邵家輝表示，會將一萬元用於本地消費，又呼籲正受疫情打擊的飲食及零售行業推出優惠，讓市民「使錢使得開心啲」。紡織及製衣界議員鍾國斌則表示，會將一萬元儲起。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，過往外國較少以派發現金形式鼓勵市民消費，認為派發消費券的作用更大，指出若市民領取現金後不去消費，對提振經濟並不會有任何作用。他又指出，本港經濟主要依賴進出口及金融行業，消費對經濟貢獻相對有限。

莊又表示，即使市民領取現金後將全數金額用作消費，亦未能夠填補過去旅客為香港帶來的消費量。他又指出，雖然美國最近亦選擇向國民發放現金，但美國人的邊際消費傾向較亞洲人高，較多港人會選擇將現金儲起，故相信發放現金對提振本港經濟作用有限。